Военблогер Подоляка рассказал о «вялом толкании» с ВСУ у Черкасского Поречного

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о позиционных боях с ВСУ в районе села Черкасское Поречное Курской области, охарактеризовав ситуацию как «вялое толкание». Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, активных наступательных действий ни одна из сторон не предпринимает, происходит взаимный обмен ударами. В то же время, Подоляка отметил интенсивные боевые действия севернее села Черкасская Конопелька, где ВСУ удерживают позиции, захваченные в ходе недавней контратаки. Блогер также заявил об освобождении и зачистке села Свердликово от украинских военных, предположив скорое официальное подтверждение этой информации.

Российские военнослужащие нанесли удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. В операции участвовали бойцы 810-й бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Они устроили засаду, после чего разгромили украинское формирование и остановили его продвижение в приграничном регионе.

Ранее ВСУ за сутки потеряли почти 300 бойцов в Курской области.