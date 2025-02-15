Вертолет Ми-28НМ уничтожил скопление пехоты и бронетехники ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ армейской авиации уничтожил скопление пехоты и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Эффективность удара подтвердили передовые авиационные наводчики, после чего российский боевой вертолет покинул поле боя на предельно малой высоте.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил о позиционных боях с ВСУ в районе села Черкасское Поречное Курской области, охарактеризовав ситуацию как «вялое толкание».

Блогер также заявил об освобождении и зачистке села Свердликово от украинских военных, предположив скорое официальное подтверждение этой информации.

Ранее ВСУ за сутки потеряли почти 300 бойцов в Курской области.