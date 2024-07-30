Российские военные ударили по живой силе и технике ВСУ с вертолетов

Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Север». Соответствующее видео распространило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и военнослужащим ВСУ.

По данным ведомства, все цели были уничтожены, после чего экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр с применением бортового комплекса обороны и вернулись в место дислокации.

29 июля Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ. Кроме немецкой САУ были уничтожены два танка, боевая бронированная машина «Kirpi» из Турции, три пикапа, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122 мм гаубица Д-30.

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