В Пентагоне заявили о доминировании Китая в индустрии БПЛА

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США INDOPACOM Сэм Папаро заявил в стенах конгресса США о доминировании КНР в индустрии БПЛА. Его слова приводит ТАСС.

По словам Папаро, мощностей Китая хватает производства «любого необходимого количества БПЛА», в том числе для военных нужд, а потому США важно добиться независимости от Китая в сфере дроновой индустрии для успеха выбранной Вашингтоном политики сдерживания.

До этого МО Индии отменило контракты на поставку 400 дронов с китайскими компонентами. В декабре 2024 года КНР ограничила поставки деталей для беспилотников в США и Европу.

В октябре газета Financial Times написала, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик беспилотников для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина.

Ранее в КНР прошел испытания крупнейший коммерческий беспилотник.