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Поставщик беспилотников для армии США и ВСУ столкнулся с кризисом поставок

FT: санкции Китая ударили по американскому поставщику дронов на Украину Skydio

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Janis Laizans/Reuters

Крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик беспилотников для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, власти Китая блокируют поставки аккумуляторов от единственного поставщика Skydio. Из-за этого руководство компании обратилось за помощью к администрации президента США. Генеральный директор Skydio Адам Брай встретился с заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

«Китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим», — говорится в письме Брая для клиентов.

Skydio производит дроны для корпоративных и государственных клиентов, включая армию США. Беспилотники компании также используются союзниками США, включая министерство обороны Великобритании, Армию обороны Израиля и Вооруженные силы Индии.

Отмечается, что Skydio также отправила более 1000 беспилотников на Украину для сбора разведданных.

В 2023 году Китай ввел экспортный контроль в отношении ряда беспилотных летательных аппаратов, а также связанного с ними оборудования. При том в Минкоммерции заявляли, что расширение экспортного контроля не направлено против каких-либо стран и регионов.

Ранее в РФ определили единого поставщика дронов для государства.

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