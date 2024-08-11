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В Китае испытали крупнейший коммерческий беспилотник

CCTV: в КНР прошел испытания крупнейший коммерческий беспилотник

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Global Look Press

Китайская Народная Республика (КНР) провела успешные испытания крупнейшего в стране двухмоторного беспилотного самолета для коммерческих перевозок. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным китайского телевидения, крупногабаритный двухмоторный беспилотный транспортный самолет, независимо разработанный Китаем, провел первые летные испытания. Их проводили в аэропорту авиации общего назначения Фэнмин в городе Цзыгун (провинция Сычуань).

«Первые летные испытания длились около 20 минут. В ходе полета все системы работали нормально», — говорится в сообщении.

Новый тип грузового беспилотника имеет размах крыльев 16,1 метра, высоту 4,6 метра, грузовой отсек площадью 12 кубических метров и коммерческую грузоподъемность в две тонны. По данным CCTV, этот самолет стал самым крупным беспилотным транспортным аппаратом китайского производства.

До этого сообщалось, что разработанный в КНР беспилотный многоразовый космический аппарат можно использовать в военных целях. Планируется, что беспилотник будет способен нести средства слежения и съемки для сбора разведданных.

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