Индия отменила контракты на поставку беспилотников с компонентами из Китая

Министерство обороны Индии аннулировало три договора с местной компанией на поставку 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для армии из-за использовавшихся в них компонентов китайского производства. Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Собеседник издания рассказал, что использование китайской электроники и компонентов при производстве беспилотников некоторыми компаниями в Индии является серьезной угрозой кибербезопасности и проведению военных операций из-за возможности противника вывести дрон из строя.

По словам источника, после того как в 2024 году на границе Индии с Китаем и Пакистаном произошло несколько технических сбоев в работе 180 разведывательных дронов, контроль за использованием китайских компонентов в индийских беспилотных летательных аппаратах был усилен. Он отметил, что в ходе военной приемки БПЛА необходимо тщательно проверять, чтобы в них не было произведенных в Китае деталей и вредоносных программ в компьютерном обеспечении. Индийским производителям беспилотников рекомендуется отказаться от импорта комплектующих из КНР.

По данным The Times of India, Минобороны Индии прекратило действие трех соглашений, заключенных в 2023 году с компанией, расположенной в Ченнаи. Эти договоры касались поставки 200 средневысотных, 200 тяжелых и легких беспилотных летательных аппаратов для использования в логистических целях. Дроны должны были быть переданы индийским войскам, дислоцированным на границе с Китаем в регионе Восточный Ладакх.

4 февраля министерство обороны Индии сообщило на своей странице в социальной сети X, что Дели подписал с Москвой контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет. Название снарядов не уточняется. При этом Минобороны Индии отметило, что ракеты, о которых идет речь, значительно увеличат боевые возможности подводного флота страны.

Ранее Индия анонсировала выпуск отечественных микропроцессоров.