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Госдума приняла законопроект о борьбе с дронами

Госдума приняла законопроект о защите охраняемых объектов от дронов
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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о защите охраняемых объектов от беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с законопроектом, охранники смогут использовать специальные средства и огнестрельное оружие для отражения атак на объекты как на их территории, так и вне их. Кроме того, теперь в четвертой подзоне приаэродромной территории будет разрешено размещение объектов противодроновой защиты.

Сейчас законодательство ограничивает возможности для легального применения противодроновой техники, создающей помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов. Теперь ограничения не будут действовать при нахождении дронов над органами государственной власти. При этом применение спецсредств или огнестрельного оружия с превышением полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны будет по-прежнему уголовно наказуемым.

До этого в Госдуме предложили наказывать за съемки видео с дронами.

Ранее экс-депутат Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в его дом ударил дрон.

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