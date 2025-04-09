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Украинские войска обстреляли «натовскими» снарядами территорию ДНР

РИА Новости: ВСУ обстреляли территорию ДНР «натовскими» снарядами
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли территорию Донецкой народной республике «натовскими» снарядами калибром 155 мм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 5:30 по московскому времени по направлению Дылеевка — Горловка (Никитовский район). Украинская армия выпустила три снаряда калибром 155 мм. Аналогичная атака последовала в 11:25 по направлению Дылеевка – Мироновский, говорится в публикации.

Также был атакован центр Горловки: в 8:35 ВСУ применили дрон-камикадзе, а в 14:40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, добавили в управлении.

Накануне вице-премьер правительства ДНР Владимир Ежиков сообщил, что украинский дрон атаковал служебную машину Горловского лесхоза. Директор предприятия получил множественные ранения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачам удалось стабилизировать его состояние.

До этого уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что с начала боевых действий из-за атак со стороны ВСУ пострадал 1001 ребенок, проживающий на территории региона. При этом общее количество раненых достигло 15 539 человек.

Ранее СК завел уголовное дело из-за обстрела ВСУ автобуса в Горловке.

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