Украинские войска обстреляли «натовскими» снарядами территорию ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли территорию Донецкой народной республике «натовскими» снарядами калибром 155 мм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 5:30 по московскому времени по направлению Дылеевка — Горловка (Никитовский район). Украинская армия выпустила три снаряда калибром 155 мм. Аналогичная атака последовала в 11:25 по направлению Дылеевка – Мироновский, говорится в публикации.

Также был атакован центр Горловки: в 8:35 ВСУ применили дрон-камикадзе, а в 14:40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, добавили в управлении.

Накануне вице-премьер правительства ДНР Владимир Ежиков сообщил, что украинский дрон атаковал служебную машину Горловского лесхоза. Директор предприятия получил множественные ранения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачам удалось стабилизировать его состояние.

До этого уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что с начала боевых действий из-за атак со стороны ВСУ пострадал 1001 ребенок, проживающий на территории региона. При этом общее количество раненых достигло 15 539 человек.

Ранее СК завел уголовное дело из-за обстрела ВСУ автобуса в Горловке.