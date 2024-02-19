Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации 19 февраля.

Вместе с Суровикиным из состава наблюдательного совета был исключен гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Их кресла заняли командующий Космическими войсками и заместитель командующего ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что у него нет данных о новой должности Суровикина.

4 сентября российская журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале снимок бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина с супругой Анной. По данным СМИ, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился к Евгению Пригожину с призывом прекратить мятеж в РФ.

Ранее главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина стал Виктор Афзалов.