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Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса»

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации 19 февраля.

Вместе с Суровикиным из состава наблюдательного совета был исключен гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Их кресла заняли командующий Космическими войсками и заместитель командующего ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что у него нет данных о новой должности Суровикина.

4 сентября российская журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале снимок бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина с супругой Анной. По данным СМИ, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился к Евгению Пригожину с призывом прекратить мятеж в РФ.

Ранее главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина стал Виктор Афзалов.

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