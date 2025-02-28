В Госдуме рассказали, куда пропал генерал Суровикин

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин сейчас работает на должности военного советника в Африке, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Депутат не уточнил, в какой именно стране.

«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», – сказал он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов коротко сообщил, что Суровикин находится за пределами РФ.

«Выполняет важные задачи за рубежом», – пояснил он.

В сентябре 2022 года генерал Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине, в прессе его назвали «генерал Армагеддон». После назначения Суровикина начались массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. В ноябре 2022 года именно он докладывал экс-министру обороны РФ Сергею Шойгу о решении отвести войска из Херсона. В январе 2023 года должность командующего группировкой отошла главе Генштаба Валерию Герасимову, Суровикин стал его заместителем.

Из публичного поля генерал Суровикин пропал после мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года. Тогда в сети появилось видео, на котором он обратился к бойцам ЧВК с призывом остановиться. Российские Telegram-каналы писали, что после этого Суровикин был арестован. Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что его «освободили» через несколько дней после крушения самолета с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту.

В сентябре 2023 года СМИ сообщали, что генерал ездил в Алжир в составе делегации Минобороны. По данным источника «Известий», Суровикин был на встрече в качестве почетного гостя, его должность не указывалась.

В мае 2024 года Telegram-канал «Рыбарь» писал, что Суровикина заметили в Кремле, однако источники портала Ura.Ru опровергли это, отметив, что генерал находится в Алжире на своем рабочем месте. В конце прошлого года в сети появилось фото Суровикина «на спецзадании в Африке».

Ранее военкор Сладков назвал «плохо пахнущим» дело Суровикина.