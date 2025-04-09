Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель курского Гуево рассказал, что ВСУ забирали у местных во время оккупации села

РИА: во время оккупации курского села Гуево ВСУ забирали у жителей телефоны
close
Gleb Garanich/Reuters

Во время оккупации курского села Гуево военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирали у местных жителей телефоны. Об этом сообщил эвакуированный житель Гуева Александр Дейнеко, передает ТАСС.

По его словам, за восемь месяцев под оккупацией ВСУ у жителей населенного пункта не было связи с внешним миром. Мужчина уточнил, что вся информация, которую предлагали украинские бойцы, была на листовках, выпускаемых на Украине.

Также он рассказал, что военнослужащие ВСУ вывозили из Гуево и прилегающих населенных пунктов «даже двери и линолеум из домов, забирали и пластиковые ведра».

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. 8 апреля в Минобороны России объявили об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Ранее в администрации Курской области заявили о приближении полного разгрома украинских формирований.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами