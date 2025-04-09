Житель курского Гуево рассказал, что ВСУ забирали у местных во время оккупации села

РИА: во время оккупации курского села Гуево ВСУ забирали у жителей телефоны

Во время оккупации курского села Гуево военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирали у местных жителей телефоны. Об этом сообщил эвакуированный житель Гуева Александр Дейнеко, передает ТАСС.

По его словам, за восемь месяцев под оккупацией ВСУ у жителей населенного пункта не было связи с внешним миром. Мужчина уточнил, что вся информация, которую предлагали украинские бойцы, была на листовках, выпускаемых на Украине.

Также он рассказал, что военнослужащие ВСУ вывозили из Гуево и прилегающих населенных пунктов «даже двери и линолеум из домов, забирали и пластиковые ведра».

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. 8 апреля в Минобороны России объявили об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Ранее в администрации Курской области заявили о приближении полного разгрома украинских формирований.