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Следствие обнаружило хищение на 250 млн рублей у подрядчика МО в Подмосковье

Военные следователи выявили хищения в размере 250 млн рублей в Подмосковье
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РИА Новости

Военные следователи выявили хищения недвижимости в размере 250 млн рублей в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал ГВСУ СК России.

«В 2017-2020 годы <...> Алексей Асташкин и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников совместно со <...> Светланой Буниной, <...> Максимом Соловьевым, а также <...> Алексеем Тингаевым при проведении процедуры банкротства подведомственного государственного предприятия открытого акционерного общества «Возрождение» организовали фиктивные торги и похитили имущественные комплексы, расположенные в Московской области общей стоимостью свыше 250 миллионов рублей», — сообщили представители следствия.

Преступная схема была организована как сотрудниками управлений министерства обороны, так и арбитражными управляющими и генеральными директорами предприятий Подмосковья.

Следствие также постановило наложить арест на имущество арестованных общей стоимостью в 1,4 млрд рублей.

До этого экс-глава продуправления Минобороны РФ Бережной вышел на свободу после нескольких лет в СИЗО.

Ранее адвокаты экс-замминистра обороны Иванова обжаловали арест имущества.

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