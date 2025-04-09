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Дрон запечатлел момент самоликвидации бойца ВСУ в Курской области

В Курской области беспилотник снял самоликвидацию бойца ВСУ
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В сети появился кадр с самоликвидировавшимся бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Снимок размещен в Telegram-канале Military Theme Z.

Предположительно, это стоп-кадр с видеозаписи, сделанной беспилотником. На снимке, сделанном с высоты, можно увидеть украинского военного, лежащего на земле. В его правой руке лежит автомат.

Авторы канала пояснили, что украинец попал в окружение и решил самостоятельно решить свою судьбу.

«Добегался турист...» — говорится в публикации.

До этого российский разведывательный дрон снял, как эвакуационная команда ВСУ бросает в лесу тела своих сослуживцев. По словам источника в российских силовых структурах, беспилотник отслеживал действия противника после огневого налета на один из объектов украинских военных на Херсонской направлении.

На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ грузят в пикап двух раненых товарищей. Затем они заезжают в лесополосу и выносят из машины сослуживцев уже без признаков жизни. После выгрузки тел пикап поехал дальше.

Ранее российский дрон снял масштабный укрепрайон ВСУ.

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