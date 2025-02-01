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Российский дрон снял масштабный укрепрайон ВСУ

Российский беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ у Херсона
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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск «Днепр» ВС РФ с помощью беспилотника обнаружила строительство обширной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона. Кадры воздушной разведки были предоставлены РИА Новости.

«Подразделение БПЛА SuperCam S350 группировки «Днепр» зафиксировало возведение укреплений ВСУ вблизи Херсона, некоторые из которых находятся рядом с жилыми домами», — сообщил заместитель командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным «Леший».

На представленных кадрах видно, что строительство продолжается, и заметны укреплённые позиции, а также ходы сообщения между ними.

1 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости присоединить к региону правобережье Днепра, которое находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Часть региона продолжает оставаться под контролем ВСУ. Киев до сих пор не признает результаты референдума.

Ранее стало известно, какая численность ВСУ устроит Россию после завершения конфликта.

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