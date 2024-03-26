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Российский дрон снял на видео, как ВСУ прячут тела своих солдат

РИА Новости: ВСУ скрывают потери, пряча тела собственных солдат

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Gleb Garanich/Reuters

Российский разведывательный беспилотник заснял, как эвакуационная команда Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросила в прифронтовой лесопосадке тела своих сослуживцев. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Инцидент, по словам собеседника, засняли, когда российская армия на Херсонском направлении подвергла огневому налету один из объектов ВСУ. Разведывательный дрон после удара отслеживал действия противника. На видео попал момент, когда украинские военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых — их погрузили в пикап и повезли в тыл. Однако пикап сменил курс и заехал в лесополосу. Когда машина остановилась, команда извлекла из пикапа сослуживцев уже без признаков жизни, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше.

По данным агентства, ВСУ делают это по нескольким причинам. В первую очередь военным это нужно, чтобы скрыть реальные потери, а также чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.

Ранее на Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось».

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