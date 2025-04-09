В Кремле не стали комментировать заявление Зеленского о «плененных китайцах» в Донбассе

Песков заявил, что не может комментировать слова Зеленского о плененных китайцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Донбассе якобы взяли в плен китайских военных.

«Нет, никак не могу прокомментировать эту информацию», — сказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

8 апреля Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине, власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях.

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.