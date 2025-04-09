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Бойцы ВС РФ нашли в Гуево пропавшего монаха

Российские бойцы встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона
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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России встретили в освобожденном селе Гуево в Курской области считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона, настоятеля Богородице-Рождественского храма. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий группировки «Север».

«Заходили группы в Гуево, уже под нашим контролем оно, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон», — поделился боец.

По его словам, монах отказался эвакуироваться, захотел остаться со своей паствой. Военнослужащий рассказал, что отец Симеон помогает местным жителям, укрепляет их дух, осуществляет эвакуацию.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. 8 апреля Минобороны России объявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Ранее в силовых структурах рассказали об ожесточенных боях в Курской области.

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