ТАСС: ожесточенные бои продолжаются в Олешне и Горнале в Курской области

Ожесточенные бои продолжаются в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что российские бойцы «перемалывают» живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона украинской армии.

Собеседник агентства уточнил, что в Сумской области Украины ВСУ предприняли одну безуспешную контратаку в окрестностях Веселовки. В результате комплексного огневого поражения украинские военнослужащие были уничтожены.

8 апреля Минобороны России объявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на неназванного офицера группировки войск «Север» писали, что российские бойцы зачистили каждое здание в населенном пункте в поисках военных Вооруженных сил Украины и растяжек. В некоторых домах солдаты ВС РФ находили прячущихся мирных жителей. При необходимости они оказывали гражданам помощь или вывозили их в безопасные места.

По данным ТАСС, сейчас под контролем ВСУ остаются лишь два населенных пункта в Курской области: хутор Олешня и село Горналь.

Ранее офицер рассказал об иностранных наемниках, находившихся в Гуево в Курской области.