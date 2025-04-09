Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах рассказали об ожесточенных боях в Курской области

ТАСС: ожесточенные бои продолжаются в Олешне и Горнале в Курской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ожесточенные бои продолжаются в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что российские бойцы «перемалывают» живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона украинской армии.

Собеседник агентства уточнил, что в Сумской области Украины ВСУ предприняли одну безуспешную контратаку в окрестностях Веселовки. В результате комплексного огневого поражения украинские военнослужащие были уничтожены.

8 апреля Минобороны России объявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на неназванного офицера группировки войск «Север» писали, что российские бойцы зачистили каждое здание в населенном пункте в поисках военных Вооруженных сил Украины и растяжек. В некоторых домах солдаты ВС РФ находили прячущихся мирных жителей. При необходимости они оказывали гражданам помощь или вывозили их в безопасные места.

По данным ТАСС, сейчас под контролем ВСУ остаются лишь два населенных пункта в Курской области: хутор Олешня и село Горналь.

Ранее офицер рассказал об иностранных наемниках, находившихся в Гуево в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами