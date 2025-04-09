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Российские военные сбили беспилотники над Нижегородской областью

МО России: ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 апреля уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Нижегородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Нижегородской области», — говорится в публикации.

9 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Оренбургской областью. Информации о разрушениях в результате украинских атак не поступало.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на 9 апреля уничтожили 158 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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