Дроны ВСУ атаковали Оренбургскую область

Средства ПВО сбили четыре беспилотника над Оренбургской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Оренбургской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 6:30 до 7:05 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о разрушениях в результате украинских атак не поступало.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на 9 апреля уничтожили 158 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.