РИА Новости: разведгруппа ВСУ сдалась в плен российским военным в Новом в ДНР

Четыре военнослужащих 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в российский плен в районе населенного пункта Новое на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что украинцы сдались в плен подразделениям группировки российских войск «Запад».

Снятые с беспилотного летательного аппарата кадры сдачи в плен украинских военнослужащих были переданы в распоряжение агентства.

До этого украинский военнопленный рассказал агентству, что расчеты беспилотников ВСУ под Часовым Яром с помощью ударных FPV-дронов били по тем украинским военным, которые пытались сложить оружие или оставить свои позиции. По его словам, многие военнослужащие самовольно оставляли свои части и многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен.

Также другой пленный солдат ВСУ Руслан Мелещенко описал ситуацию в Вооруженных силах Украины как «бардак, брехня, воровство».

Ранее пленный солдат ВСУ помог российским бойцам отбить атаку противника.