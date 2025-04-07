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Пленный солдат ВСУ помог российским бойцам отбить атаку противника

Пленный солдат ВСУ «Черри» помог бойцам ВС РФ отбить атаку побратимов
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Минобороны РФ

Попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Черри» две недели помогал российским бойцам на позициях. Об этом рассказал российский военный с позывным «Спартак», пишет Telegram-канал «Мангусты Z».

«Работал на нас, помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку, при этом всегда возвращался к нашим и оборонялся, когда был контрнаступ его бывших побратимов», — рассказал он.

В один момент «Черри» попал под атаку украинских БПЛА, когда его пытались вывести в тыл. Спасти военного не удалось. Источник уточнил, что этот украинский военный не был единственным, кто стал воевать за ВС России.

До этого пленный солдат ВСУ Руслан Мелещенко описал ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ), как «бардак, брехня, воровство». Моральное состояние солдат оставляет желать лучшего. Боец рассказал, что был мобилизован после получения повестки на работе. Он отметил, что медкомиссия была организована формально. Солдат подчеркнул, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия.

Ранее украинский пленный рассказал о преступлениях командира в Курской области.

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