Украинские расчеты беспилотников под Часовым Яром с помощью ударных FPV-дронов били по тем украинским военным, которые пытались сложить оружие или оставить свои позиции. Об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный.

По его словам, некоторые расчеты БПЛА выполняют функцию заградотрядов. Он отметил, что многие военнослужащие самовольно оставляли свои части и многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен.

«Там везде наши FPV. Страшно сдаваться <...> Нам повезло <...>», — сказал украинский штурмовик.

До этого другой пленный солдат ВСУ Руслан Мелещенко описал ситуацию в Вооруженных силах Украины как «бардак, брехня, воровство». Моральное состояние солдат оставляет желать лучшего. Боец рассказал, что был мобилизован после получения повестки на работе. Он отметил, что медкомиссия была организована формально. Солдат подчеркнул, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия.

Ранее пленный солдат ВСУ помог российским бойцам отбить атаку противника.