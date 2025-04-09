В Саратовской области объявили об угрозе БПЛА

В Саратовской области объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Информация об опасности беспилотников поступила от министерства обороны Российской Федерации. Бусаргин отметил, что локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Он подчеркнул, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина, которой была оказана медицинская помощь.

Ранее в сети появились кадры разрушений в больнице в Саратовской области после атаки ВСУ.