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На Ставрополье объявили беспилотную опасность

Губернатор Владимиров: беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае
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На территории Ставропольского края объявлен сигнал беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее сигнал беспилотной опасности объявили на территории Таганрога. По словам главы города Светланы Камбуловой, в городе работали системы противовоздушной обороны. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещении и не подходить к окнам.

Позже очевидцы сообщили, что серия взрывов произошла над Саратовской областью и Краснодарским краем. По словам местных жителей, не менее пяти взрывов прогремело над Энгельсом. В небе была видна серия вспышек. Перед этим люди слышали звук пролета беспилотника.

Ранее в Саратовской области объявили об угрозе БПЛА.

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