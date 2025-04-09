Очевидцы заявили о серии взрывов над Саратовской областью и Краснодарским краем

Над территориями Саратовской области и Краснодарского края произошла серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам жителей, минимум пять взрывов произошло над Энгельсом. Очевидцы отметили, что в небе была видна серия вспышек. Перед этим был слышен звук пролета беспилотника, пишет SHOT.

Также очевидцы добавили, что несколько взрывов раздались в Славянске-на-Кубани, городе Крымске и станице Раевской Краснодарского края.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он отметил, что локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ и морской зоной. По данным ведомства, с 19:20 до 21:15 мск 8 апреля были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника — в Воронежской области, два — в Пензенской и еще два — над самим Крымом.

Ранее украинские БПЛА атаковали населенные пункты Белгородской области.