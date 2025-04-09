В Таганроге объявили беспилотную опасность

На территории Таганрога объявлен сигнал беспилотной опасности. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность! Работают системы противовоздушной обороны. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями», — написала глава города.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Таганрогом произошла серия взрывов. По словам местных жителей, над городом прозвучало от трех до семи хлопков. В небе были видны яркие вспышки.

Накануне министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Дроны были уничтожены с 22:00 до 22:15 по московскому времени с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.