Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотников

Минобороны РФ: над Ростовской областью и Азовским морем сбили пять дронов ВСУ
close
MOD Russia/Global Look Press

Над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены с 22:00 до 22:15 по московскому времени с помощью дежурных средств противовоздушной обороны. По информации ведомства, над Ростовской областью были сбиты четыре дрона, над Азовским морем — один.

Незадолго до этого Минобороны РФ заявило, что с 19:20 до 21:15 мск были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника в Воронежской области, два — в Пензенской, и еще два — над самим Крымом.

В конце марта стало известно, что ВСУ начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами