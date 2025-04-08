Над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотников

Над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены с 22:00 до 22:15 по московскому времени с помощью дежурных средств противовоздушной обороны. По информации ведомства, над Ростовской областью были сбиты четыре дрона, над Азовским морем — один.

Незадолго до этого Минобороны РФ заявило, что с 19:20 до 21:15 мск были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника в Воронежской области, два — в Пензенской, и еще два — над самим Крымом.

В конце марта стало известно, что ВСУ начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.