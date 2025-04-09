США ударили по объектам связи на юго-западе Йемена

Военные США нанесли удары по объектам телефонной сети в провинции Ибб на юго-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным журналистов, американские военные нанесли не менее трех ударов. Сохранился ли доступ к услугам мобильной связи у местных жителей, не уточняется.

3 апреля представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа сообщил, что США за несколько часов нанесли по Йемену более 36 ударов. По его словам, их наносили по территории, подконтрольной хуситам. В результате обстрелов пострадало несколько человек.

8 апреля глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США продолжат усиливать военное давление на йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон имеет много возможностей и вариантов для оказания давления.

Ранее эксперт сообщил об угрозе нового конфликта на Ближнем Востоке.