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США ударили по объектам связи на юго-западе Йемена

Al Masirah: США атаковали объекты телефонной сети на юго-западе Йемена
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Abdulrhman Al Ansi/Reuters

Военные США нанесли удары по объектам телефонной сети в провинции Ибб на юго-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным журналистов, американские военные нанесли не менее трех ударов. Сохранился ли доступ к услугам мобильной связи у местных жителей, не уточняется.

3 апреля представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа сообщил, что США за несколько часов нанесли по Йемену более 36 ударов. По его словам, их наносили по территории, подконтрольной хуситам. В результате обстрелов пострадало несколько человек.

8 апреля глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США продолжат усиливать военное давление на йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон имеет много возможностей и вариантов для оказания давления.

Ранее эксперт сообщил об угрозе нового конфликта на Ближнем Востоке.

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Удары США по хуситам
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