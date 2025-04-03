Эксперт сообщил об угрозе нового конфликта на Ближнем Востоке

США и Израиль стремятся поставить точку в вопросе иранского суверенитета. Налицо все признаки подготовки к прямому военному конфликту. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил политолог Алексей Ярошенко.

«Так было 20 лет назад с соседним Ираком. Прямо сейчас наблюдается стягивание военных сил, ультимативная риторика, атаки на союзников Ирана, включая хуситов в Йемене, формирование упреждающей медийной базы под операцию», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что образ врага из Ирана в западных СМИ культивируется уже не одно десятилетие.

2 апреля британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа написала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. В материале издания отмечается, что, пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

В этот же день власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство и перевести армию в боевую готовность.

Ранее Москва и Тегеран осудили угрозы атак на ядерные объекты Ирана.