МО РФ: российские ПВО сбили три бомбы и семь снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три авиационные бомбы JDAM в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также были уничтожены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в течение прошедших суток два раза атаковали объекты энергетики на территории России.

Односторонние атаки Украины по российским энергообъектам являются нарушением договоренностей РФ и США о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре.

Также российское оборонное ведомство назвало потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки.

Противник потерял 290 военных, лишился в курском приграничье танка, трех бронетранспортеров, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей и два миномета. Также ВСУ потеряли четыре пункта управления беспилотниками. В российском оборонном ведомстве, подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

Ранее Залужный выступил с откровенным признанием о начале конфликта на Украине.