Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 290 военных в Курской области

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 290 военных. Об этом говорится в официальной ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился в курском приграничье танка, трех бронетранспортеров, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей и два миномета. Также ВСУ потеряли четыре пункта управления беспилотниками. В российском оборонном ведомстве, подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

8 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области. Группировке войск «Север» удалось выбить противника из села Гуево, которое находится на границе с Украиной.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», бои за село велись более десяти дней. Несмотря на потери, украинцы упорно пытались сохранить контроль над Гуево. Однако российским военным удалось выбить вражеские формирования и организовать эвакуацию мирного населения, которое противник пытался использовать в качестве живого щита.

Теперь российские военные приступили к штурму двух последних населенных пунктов в курском приграничье, которые оккупировали украинские войска. Речь идет о селе Горналь и хуторе Олешня.

Ранее Залужный выступил с откровенным признанием о начале конфликта на Украине.