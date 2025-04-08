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Минобороны сообщило об ударах ВСУ по российским энергообъектам

Минобороны: ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска в течение прошедших суток два раза атаковали объекты энергетики на территории России. Об этом сообщило российское министерство обороны.

Отмечается, что односторонние атаки Украины по российским энергообъектам являются нарушением договоренностей РФ и США о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным российского оборонного ведомства, 7 апреля в Курской области из-за атаки украинского ударного дрона отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС.

В Запорожской области в этот же день в результате атаки беспилотника ВСУ по электроподстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» был поврежден радиатор трансформатора.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США отправлен список со всеми объектами энергетической инфраструктуры страны, атакованными ВСУ в период действия моратория. По его словам, Россия ждет от американской стороны ответ на этот счет.

Ранее Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.

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