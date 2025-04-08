РИА Новости: ВСУ обустроили свои позиции в помещениях церкви в Гуево

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали опорные позиции и огневые точки в помещениях церкви Рождества Богородицы в центре села Гуево в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Помещения церкви в селе Гуево Курской области противник превратил в свои опорные и огневые позиции», — сообщил собеседник агентства.

8 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Гуево. В населенном пункте подняли российский флаг.

Как рассказал Telegram-канал «Северный ветер», бои за село велись более десяти дней. ВСУ, несмотря на большие потери, хотели сохранить контроль над населенным пунктом. Однако бойцам группировки войск «Север» удалось выбить противника с территории и организовать эвакуацию мирных жителей, которых украинцы пытались использовать как живые щиты.

Теперь военные Вооруженных сил РФ приступили к штурму села Горналь и хутора Олешня. Это два последних населенных пункта в курском приграничье, оставшихся под оккупацией украинских войск.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.