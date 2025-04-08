Последние слова бойцов ВСУ в окружении в Курской области попали на видео

В Курской области подразделение украинских солдат, в числе которых были раненые, находясь в укрытии и в окружении Вооруженных сил (ВС) России, записали свои последние слова на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

На видео запечатлены шесть солдат ВСУ, которые находятся в замкнутом пространстве. Один из бойцов, который записывал обращение, заявил, что командование бросило подразделение в Курской области и их эвакуацией никто не стал заниматься.

Он добавил, что укрытие почти уничтожено ударами российской армии. Военнослужащий призвал найти виновных в произошедшем среди командиров.

Утром 8 апреля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские бойцы приступили к штурму двух последних населенных пунктов в Курской области, которые все еще находятся под контролем ВСУ, — Олешни и Горналь.

Позже в сводке Минобороны сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Гуево Курской области. По данным российского оборонного ведомства, оперативное освобождение территорий осуществляла группировка войск «Север».

Ранее в Сети появились кадры, снятые в Судже за день до освобождения.