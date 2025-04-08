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Российские военные совершили рывок у границы в Курской области

«Архангел спецназа»: ВС РФ сделали рывок и закрепились у курского села Горналь
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России совершили рывок в районе села Гуево в Курской области у границы с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Архангел спецназа».

Автор канала отметил, что российские военные смогли закрепиться на местности вокруг Гуево и теперь планируют двигаться дальше. Кроме того, поступает информация об успехе ВС РФ к северу от села Горналь.

«Там, по некоторым данным, нашим штурмовым группами удалось зачистить лесополосы и занять часть территорий», — написано в посте.

По словам автора канала, продвижение к Горналю говорит о том, что ситуация на южном фланге складывается в нашу пользу.

Тем временем в направлении Олешни идут ожесточенные бои. Противник забрасывает к селу подкрепления и не намерен сдавать населенный пункт. Сообщается о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать.

До этого командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курска» с позывным Мирон рассказал, что российские военные находят на освобожденных территориях курского приграничья замаскированные под мусор взрывные устройства. Он отметил, что в основном такие ловушки рассчитаны на детей, которые заинтересуются вещью, принесут ее домой и там в процессе игры происходит взрыв. По мнению Мирона, такие мины оставляются с целью запугивания мирного населения и нанесению как можно большего вреда.

Ранее ВСУ обстреляли Курскую область из трех танков.

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