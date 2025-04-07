Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что ВСУ минируют мусор для атак в курском приграничье

ВСУ минируют мусор под Курском для атак на возвращающихся домой мирных жителей
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы подразделения «Барс-Курск», которые ведут бои на Сумском направлении, находят замаскированные под мусор взрывные устройства на освобожденной части приграничья Курской области. Об этом ТАСС сообщил командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курска» с позывным Мирон.

Мирон уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют мусор для атак в курском приграничье.

«В основном это на детей рассчитано. Ребенок приходит домой, несколько раз крутит в руках, а там стоит механизм на 20 поворотов, на 20 повороте он взрывается. Для чего это сделано: если поднял и взорвалось, то [пострадал] один человек, а когда принес домой, происходит взрыв, страдают множество людей», — сказал он.

Мирон подчеркнул, что такие мины оставляются с целью запугать людей, нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства заявил, что жившие в оккупации жители Курской области получат льготы на жилищные сертификаты.

Ранее у переселенцев в Курской области возникли проблемы с выплатами из-за семейных ссор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами