Стало известно, что ВСУ минируют мусор для атак в курском приграничье

ВСУ минируют мусор под Курском для атак на возвращающихся домой мирных жителей

Бойцы подразделения «Барс-Курск», которые ведут бои на Сумском направлении, находят замаскированные под мусор взрывные устройства на освобожденной части приграничья Курской области. Об этом ТАСС сообщил командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курска» с позывным Мирон.

Мирон уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют мусор для атак в курском приграничье.

«В основном это на детей рассчитано. Ребенок приходит домой, несколько раз крутит в руках, а там стоит механизм на 20 поворотов, на 20 повороте он взрывается. Для чего это сделано: если поднял и взорвалось, то [пострадал] один человек, а когда принес домой, происходит взрыв, страдают множество людей», — сказал он.

Мирон подчеркнул, что такие мины оставляются с целью запугать людей, нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства заявил, что жившие в оккупации жители Курской области получат льготы на жилищные сертификаты.

Ранее у переселенцев в Курской области возникли проблемы с выплатами из-за семейных ссор.