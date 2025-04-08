Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подразделения в направлении хутора Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«На сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня», — говорится в сообщении.

Утверждается, что ВСУ перебрасывают войска на участок госграницы в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область).

Недавно командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курска» с позывным Мирон рассказал, что бойцы подразделения «Барс-Курск», которые ведут бои на Сумском направлении, находят замаскированные под мусор взрывные устройства на освобожденной части приграничья Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее ВСУ обстреляли Курскую область из трех танков.