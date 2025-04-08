Сапер рассказал об использовании ВСУ мин против гражданских машин под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали магнитные противопехотные мины с кассетной боевой частью против гражданских автомобилей в Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.

По его словам, это мины производства стран НАТО. Проезжает машина, мина магнитится, и происходит взрыв.

Украинские военные стараются замаскировать все взрывчатые боеприпасы и мины, поэтому российские саперы разминируют одну и ту же территорию несколько раз. После первого инженера по статистике остается до 40% взрывчатых веществ, которые обезвреживает уже следующий боец, рассказал Мирон.

Он добавил, что курское приграничье очень густо заминировано, там было большое скопление ВСУ. Мирон также подчеркнул, что мины или другие найденные предметы ни в коем случае нельзя трогать руками.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ спрятались за толстыми стенами Горнальского монастыря в Курской области.