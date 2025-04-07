ВСУ спрятались за толстыми стенами Горнальского монастыря в Курской области

Украинские военные превратили в опорный пункт Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий, пишет ТАСС.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрылись за стенами метровой толщины. Если они будут оказывать серьезное сопротивление российским военным, то придется разрушить монастырь, отметил Мелетий.

При этом он опроверг сообщения о том, что монастырь имеет подземный ход.

«Никакого подземного хода там нет, но подвал есть. Если они (бойцы ВСУ. — прим. ред.) будут сильно сопротивляться, то придется в приоритет ставить жизни ребят, стены разрушить. Храмы уже разрушены — там остались только корпуса», — сказал священник.

2 апреля военнослужащие группировки российских войск «Север» рассказали, что ВСУ заняли монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, превратив здание в удобную защищенную боевую позицию с толстыми стенами и подвалами. Российские военные подчеркнули, что украинские солдаты, не задумываясь, выполняют преступные приказы своего командования, для которого нет ни церкви, ни святынь — лишь власть и деньги. Поэтому ВСУ осквернили уже не одно святое место, оставляя за собой руины там, где на протяжении столетий стояли храмы, добавили бойцы «Севера».

Ранее было названо число храмов, поврежденных ВСУ в Курской области.