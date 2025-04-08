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ВС РФ взяли в плен штурмовиков ВСУ под Часовым Яром

РИА Новости: ВС РФ взяли в плен под Часовым Яром бойцов штурмовой бригады ВСУ
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные пленили штурмовиков ВСУ под Часовым Яром, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По словам собеседника агентства, боестолкновения шли в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром. В плен взяли двух бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее», — поделился один из украинских военных, рассказав, как они добровольно сложили оружие.

До этого попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Черри» две недели помогал российским бойцам на позициях.

По его словам, он помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку. В какой-то момент «Черри» попал под атаку украинских БПЛА, когда его пытались вывести в тыл.

Пленный солдат ВСУ Руслан Мелещенко также описал ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как «бардак, брехня, воровство». Моральное состояние солдат оставляет желать лучшего.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у солдат карты и зарплату.

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