РИА Новости: ВС РФ взяли в плен под Часовым Яром бойцов штурмовой бригады ВСУ

Российские военные пленили штурмовиков ВСУ под Часовым Яром, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По словам собеседника агентства, боестолкновения шли в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром. В плен взяли двух бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее», — поделился один из украинских военных, рассказав, как они добровольно сложили оружие.

До этого попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Черри» две недели помогал российским бойцам на позициях.

По его словам, он помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку. В какой-то момент «Черри» попал под атаку украинских БПЛА, когда его пытались вывести в тыл.

Пленный солдат ВСУ Руслан Мелещенко также описал ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как «бардак, брехня, воровство». Моральное состояние солдат оставляет желать лучшего.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у солдат карты и зарплату.