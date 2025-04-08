Российские военные пленили штурмовиков ВСУ под Часовым Яром, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
По словам собеседника агентства, боестолкновения шли в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром. В плен взяли двух бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
«Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее», — поделился один из украинских военных, рассказав, как они добровольно сложили оружие.
До этого попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Черри» две недели помогал российским бойцам на позициях.
По его словам, он помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку. В какой-то момент «Черри» попал под атаку украинских БПЛА, когда его пытались вывести в тыл.
Пленный солдат ВСУ Руслан Мелещенко также описал ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как «бардак, брехня, воровство». Моральное состояние солдат оставляет желать лучшего.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у солдат карты и зарплату.