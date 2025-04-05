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Украинские пленные рассказали о планах ВСУ отступить из Курской области

«Известия»: пленные бойцы ВСУ заявили о планах отступить из Курской области
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Павел Лисицын/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины планирует отступить из Курской области. Об этом рассказали «Известиям» взятый в плен украинский боец Антон Зайцев.

По его словам, он не знает, почему в Киеве в принципе решили вторгнуться в российский регион. Он обратил внимание, что самим военным не было понятно, в чем была цель нападения на Курскую область.

Зайцев добавил, что его вместе с сослуживцами направили в село Гуево в первый же день, как доставили к курскому приграничью. Однако украинским бойцам пришлось находиться без запасов еды и даже воды по несколько дней подряд.

Другой военнопленный Александр Барлич сказал, что украинское командование показало слабую подготовку и неорганизованность. А на вопрос о том, как проходило обучение военнослужащих, он кратко ответил «никак».

Военнопленный также заявил, что среди военных в рядах ВСУ больше половины относятся к идее атаковать Курскую область крайне негативно.

Ранее жители Курской области рассказали, что ВСУ ни разу не привозили лекарства в занятые районы.

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Атаки на Курскую область
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