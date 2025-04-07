ВС России продвинулись в Харьковской области сразу на нескольких направлениях

Российские военнослужащие сумели продвинуться в Харьковской области сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источник.

«Российская армия продолжает расширять плацдарм на западном берегу реки Оскол», — говорится в публикации.

По данным источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались контратаковать в Купянском районе, однако безуспешно.

«Параллельно продолжаются тяжелые бои за Волчанск, ВС РФ контролируют северо-восточную часть города», — сказал источник издания.

7 апреля координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по элитному подразделению Вооруженных сил Украины вместе с десятью единицами техники в городе Изюм Харьковской области.

Накануне стало известно об активности ВСУ на Липцовском направлении Харьковской области. По информации ТАСС, это может быть связано с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая сформирована из 18–24-летних украинцев. Источник агентства добавил, что российские военнослужащие в прошлом уже уничтожили опытных солдат воинского формирования ВСУ.

Ранее работа российского «Змея Горыныча» в зоне СВО попала на видео.