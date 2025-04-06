Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая сформирована из 18-24-летних украинцев. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«На Липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что российские военнослужащие в прошлом уже уничтожили опытных солдат воинского формирования ВСУ.

11 февраля на Украине стартовал набор в ВСУ по контракту для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Сообщалось, что проект «Контракт 18-24» обещает добровольцам единовременную выплату в размере 1 миллиона гривен за подписание контракта и ежемесячное вознаграждение в размере 120 тысяч гривен, что эквивалентно порядка $2,7 тысячи.

Кроме того, молодые контрактники получат возможность обучения за счет государства, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обслуживание. Также после года службы они смогут выезжать за границу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что молодые люди, не достигшие призывного возраста, в рядах Вооруженных сил Украины могут стать «пушечным мясом» и «живым щитом» для президента Владимира Зеленского.

Ранее работа российского «Змея Горыныча» в зоне СВО попала на видео.