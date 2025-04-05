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Работа российского «Змея Горыныча» в зоне СВО попала на видео

В зоне СВО засняли взрыв после удара российской установки УР-77 «Метеорит»

Взрыв в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, произошедший в результате удара российской установки разминирования УР-77 «Метеорит», попал на видео. Запись, сделанную с помощью дрона, опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

На кадрах видно, как техника выпускает снаряд по цели в лесистой местности. После этого происходит мощный взрыв, и образуется столб дыма и пламени.

В комментарии к ролику уточняется, что УР-77 «Метеорит» также называют «Змеем Горынычем».

5 апреля министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен удар по месту расположения артиллерийского расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, позиция украинского формирования находилась на территории Сумской области. Бойцы группировки российских войск «Север» поразили цель с помощью FPV-дрона.

До этого подразделения группировки российских войск «Север» с помощью беспилотника уничтожили усилитель сигнала для дронов AvengeAngel, которым пользовались ВСУ. Технику обнаружили в лесистой местности в Харьковской области.

Ранее военный эксперт Борис Рожин обнародовал кадры удара по ресторану в Днепропетровской области, где проходило совещание командиров ВСУ.

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