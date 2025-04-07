Российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams американского производства в Cумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, оперативное уничтожение танка осуществляла группировка войск «Север». В публикации подчеркивается, что находящиеся в танке бойцы пытались открыть огонь по позициям российской стороны.

Осуществить атаку удалось по наводке разведывательных беспилотников ВС РФ. Прямым попаданием российские солдаты поразили технику противника.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат». По данным журналистов, 6 апреля военные ВСУ на трех танках прибыли в расположенный в двух километрах от границы поселок Бояро-Лежачи в Сумской области. Затем они открыли огонь по курскому селу Попово-Лежачи.

Накануне в российских силовых структурах рассказали, что военные ВС РФ продолжают выбивать противника из села Гуево и хутора Олешня в Курской области. Тех украинцев, которые отказываются сложить оружие, уничтожают.

По данным силовиков, таких бойцов ВСУ много, поскольку командование, не жалея личный состав, «пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории».

Ранее стало известно о переброске в Сумскую область элитных подразделений БПЛА ВСУ.