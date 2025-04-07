Президент Украины Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех украинских военнослужащих, за которых выплатили компенсации. Об этом заявил экс-сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

«Почему Зеленский говорит 35 или 50 тыс. погибших? У него статистика — то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям» — сказал он.

Дипломат отметил, что у Украины нет возможности выплачивать положенные деньги семьям всех погибших, а подавляющее большинство украинцев не видит никакого смысла идти на фронт.

5 апреля министерство обороны России сообщило, что за все время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 72 тыс. бойцов.

До этого стало известно, что сводный отряд разминирования МЧС РФ в ходе работы на территории Курской области обезвредил более 2,1 тыс. боеприпасов.

В публикации говорится, что за минувшую неделю специалисты обследовали около 3000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий и прилегающих к ним территорий. Тогда же они обезвредили 27 взрывоопасных предметов иностранного производства.

Ранее в администрации Курской области рассказали, сколько саперов будут задействованы в разминировании территории региона.