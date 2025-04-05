Названо число обезвреженных в Курской области боеприпасов

Сводный отряд разминирования МЧС РФ в ходе работы на территории Курской области обезвредил более 2,1 тыс. боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба министерства в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за минувшую неделю специалисты обследовали около 3000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий и прилегающих к ним территорий. Тогда же они обезвредили 27 взрывоопасных предметов иностранного производства.

Как рассказал командир сводного отряда разминирования «Пегас», фермеры регулярно обращаются в экстренные службы и рассказывают об обнаруженных снарядах. В связи с этим представителям МЧС РФ ежедневно приходится работать на полях, осматривая земли и уничтожая боеприпасы.

«Важная задача для нас — обеспечить безопасное проведение сельскохозяйственных работ, предотвратив происшествия с людьми и техникой при проведении посевной кампании», — подчеркнул командир отряда.

24 марта пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в Курской области был обезврежен украинский дрон «Чаклун». Беспилотник упал на землю в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, его обнаружили местные жители и обратились в экстренные службы.

Ранее в администрации Курской области рассказали, сколько саперов будут задействованы в разминировании территории региона.