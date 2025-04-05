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Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за все время СВО

МО РФ: ВСУ потеряли более 72 тыс. военных в Курской области в ходе СВО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

За все время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 72 тыс. бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бойцы украинской армии в ходе боевого соприкосновения лишились 404 танков, 331 боевой машины пехоты, 296 бронетранспортеров, а также потеряли более 2 тыс. боевых бронированных машин (ББМ) и порядка 500 артиллерийских орудий.

Помимо этого, солдаты ВСУ утратили 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что сводный отряд разминирования МЧС РФ в ходе работы на территории Курской области обезвредил более 2,1 тыс. боеприпасов.

В публикации говорится, что за минувшую неделю специалисты обследовали около 3000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий и прилегающих к ним территорий. Тогда же они обезвредили 27 взрывоопасных предметов иностранного производства.

Ранее в администрации Курской области рассказали, сколько саперов будут задействованы в разминировании территории региона.

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